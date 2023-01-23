『Voice Caddie SC300 キャリーケース ハードケース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 02分に出品され03月20日 18時 02分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Voice Caddie SC300 キャリーケース ハードケース
【商品説明】
・サイズ:7 5×5 5×2 75 (インチ)
・モデル番号:SC300POUCH
・原産国:中国
・色:ブラック。
【サイズ】
高さ : 17.20 cm
横幅 : 21.69 cm
奥行 : 26.29 cm
重量 : 620.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
130 入札履歴
終了
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