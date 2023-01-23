『ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 19時 17分に出品され03月16日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルカムウッド(Welcome Wood) 大型鉢 H12D-UB UBアンバーブラウン 深12号 長さ 37cm 奥行 37cm 高さ
【商品説明】
・内寸 長さ33cm×奥行き33cm×深さ36cm
・土を直接入れて野外で使用できます！
・外寸 長さ37cm×奥行き37cm×高さ41cm
・日本製
・木製 深型12号鉢 容量・約39リットル
・色はアンバーブラウン
【サイズ】
高さ : 39.20 cm
横幅 : 39.30 cm
奥行 : 42.80 cm
重量 : 7.78 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
331 入札履歴
終了
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