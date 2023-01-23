『エフスタイル フード付きトレーナー 第11空挺師団紋章付 12.1オンス 両サイドリブプルパーカー サンド L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 59分に出品され03月06日 13時 59分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エフスタイル フード付きトレーナー 第11空挺師団紋章付 12.1オンス 両サイドリブプルパーカー サンド L



【商品説明】

・《Sサイズ》着丈/66? 身幅/53? 肩幅/48? 袖丈/60?

・カンガルーポット1ヶ所 フード付き(取り外し不可)

・スピンドル付き 両サイドリブ仕様

・メイン素材: 75% 綿， 25% ポリエステル

・刺繍ワッペン1ヶ所

・素材構成: 75% 綿， 25% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 32.90 cm

奥行 : 39.79 cm

重量 : 900.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。