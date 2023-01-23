『エフスタイル フード付きトレーナー 第11空挺師団紋章付 12.1オンス 両サイドリブプルパーカー サンド L【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 13時 59分に出品され03月06日 13時 59分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル フード付きトレーナー 第11空挺師団紋章付 12.1オンス 両サイドリブプルパーカー サンド L
【商品説明】
・《Sサイズ》着丈/66? 身幅/53? 肩幅/48? 袖丈/60?
・カンガルーポット1ヶ所 フード付き(取り外し不可)
・スピンドル付き 両サイドリブ仕様
・メイン素材: 75% 綿， 25% ポリエステル
・刺繍ワッペン1ヶ所
・素材構成: 75% 綿， 25% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 32.90 cm
奥行 : 39.79 cm
重量 : 900.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
54 入札履歴
終了
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