『バイク ドライブレコーダー 前後カメラ WiFi 全体防水 IP67 150°広角 Gセンサー 全国LED信号機対応 リモコン付き 200万画素 FullHD 1080P スマホ連携 一年保証【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 49分に出品され04月03日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】
・モニター：ない
・本体サイズ：19*11.5*10CM
・本体で操作ボタン：ない
・防水仕様：本体IP65 前後カメラIP67 有線リモコンIP65
・レンズ角度：150度
・動画解像度：フロント 1920x1080P 30fps リア 1920x1080P 30fps
・Gセンサー：3軸Gセンサー
ご注意：
1.専用アプリが使用する場合、スマホを専用アプリのwifiに連続必要があります。無論、連続しない場合も本体が録画できます。
2.GPS機能(部品別売):・GPS機能(部品別売)利用できます。万が一事故に遭ってしまった場合に備え、事故の時の状況のみならず車速や場所などの情報が特定できるGPS機能も追加可能！別売のGPSマウントなら走行時のルートデータや車速も記録。
【関連キーワード】WIFI GPS 日本製 SONY ソニー センサー
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落札価格8299円
572 入札履歴
終了
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