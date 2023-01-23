『バイク ドライブレコーダー 前後カメラ WiFi 全体防水 IP67 150°広角 Gセンサー 全国LED信号機対応 リモコン付き 200万画素 FullHD 1080P スマホ連携 一年保証【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 05時 49分に出品され04月03日 05時 49分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品仕様】

・モニター：ない

・本体サイズ：19*11.5*10CM

・本体で操作ボタン：ない

・防水仕様：本体IP65 前後カメラIP67 有線リモコンIP65

・レンズ角度：150度

・動画解像度：フロント 1920x1080P 30fps リア 1920x1080P 30fps

・Gセンサー：3軸Gセンサー



ご注意：

1.専用アプリが使用する場合、スマホを専用アプリのwifiに連続必要があります。無論、連続しない場合も本体が録画できます。



2.GPS機能(部品別売):・GPS機能(部品別売)利用できます。万が一事故に遭ってしまった場合に備え、事故の時の状況のみならず車速や場所などの情報が特定できるGPS機能も追加可能！別売のGPSマウントなら走行時のルートデータや車速も記録。



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