『アルスコーポレーション:高枝電動バリカンDKR 替刃 DKR-30-1 電動バリカンDKR替刃 DKR-30-1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 12時 57分に出品され03月18日 12時 57分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アルス高枝電動バリカンの替刃です。

DKR-30-1。

全長370mm×刃長300mm

重さ380g

JANCD：4965280802941



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