『耐湿紙 グリーンパーチペーパー 吸水紙 緑色 耐水 海産 魚河岸 水産加工 市場 回転寿司 食肉加工 たこ焼き おさかなパックン 1000枚【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 55分に出品され03月19日 04時 55分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
耐湿紙 グリーンパーチペーパー 吸水紙 緑色 【耐水 海産 魚河岸 水産加工 市場 回転寿司 食肉加工 たこ焼き おさかなパックン】 1000枚 508?×381? 厚さ（21Ｋ薄口） 紐あり
【商品説明】
・大きさ：508mm×381?
・枚数：1000枚
・紐あり
・色：緑
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
389 入札履歴
終了
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