『テトラ (Tetra) ラウンド グラスアクアリウム LEDライト付観賞魚飼育セット Rg-30LE【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 16時 09分に出品され04月24日 16時 09分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在353件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) ラウンド グラスアクアリウム LEDライト付観賞魚飼育セット Rg-30LE



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :32×22×30cm

・本体重量:4280g

・水槽のフレーム、ATフィルター、LEDライトがシルバーに統一された、インテリア性の高い水槽セットです

・省エネ型で、ブルー、ホワイト、ブルーホワイトの3つのモードが楽しめるLEDミニライト付き



【サイズ】

高さ : 23.50 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 5.22 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。