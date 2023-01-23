『デシグアル バッグ 19SAXPBJ BLACK【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 47分に出品され03月14日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デシグアル バッグ 19SAXPBJ BLACK



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.80 cm

横幅 : 33.50 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

バッグ タグ デシグアル

バッグ

19SAXPBJ

BLACK