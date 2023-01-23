『STORM RIDER STR/エスティアールSTR-1011 CRAW-2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 02分に出品され03月11日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

STORM RIDER STR/エスティアールSTR-1011 CRAW-2



【商品説明】

・【レンズ幅鼻幅-テンプル長】 5716-134 ミクロ繊維のメガネ拭きクロス生地を使用した専用サックケースつき。

・パールブラック

・対象シーズン: 通年

・発売年・モデルイヤー: 2020

・部門名: ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 4.70 cm

横幅 : 7.50 cm

奥行 : 15.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。