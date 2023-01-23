『STORM RIDER STR/エスティアールSTR-1011 CRAW-2【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 14時 02分に出品され03月11日 14時 02分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
STORM RIDER STR/エスティアールSTR-1011 CRAW-2
【商品説明】
・【レンズ幅鼻幅-テンプル長】 5716-134 ミクロ繊維のメガネ拭きクロス生地を使用した専用サックケースつき。
・パールブラック
・対象シーズン: 通年
・発売年・モデルイヤー: 2020
・部門名: ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 4.70 cm
横幅 : 7.50 cm
奥行 : 15.80 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
326 入札履歴
終了
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