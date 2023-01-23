『オーシャン アンド アース(OCEAN & EARTH) デッキパッド MULTI 700mm×380mm DAKODA WALTERS C【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 12時 21分に出品され04月18日 12時 21分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

オーシャン アンド アース(OCEAN & EARTH) デッキパッド MULTI 700mm×380mm DAKODA WALTERS C



【商品説明】

・Length: 700mm

・Width: 380mm



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 20.90 cm

奥行 : 55.20 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。