『オーシャン アンド アース(OCEAN & EARTH) デッキパッド MULTI 700mm×380mm DAKODA WALTERS C【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月18日 12時 21分に出品され04月18日 12時 21分に終了予定です。即決価格は8,299円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーシャン アンド アース(OCEAN & EARTH) デッキパッド MULTI 700mm×380mm DAKODA WALTERS C
【商品説明】
・Length: 700mm
・Width: 380mm
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 20.90 cm
奥行 : 55.20 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8299円
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終了
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