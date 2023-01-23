『ライフライク ペット用キャリー ペットグッズ ネオプレーンスクエアキャリー 飛出し防止リード付 おでかけ 旅行グッズ 73R003 ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 09時 46分に出品され03月11日 09時 46分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ライフライク ペット用キャリー ペットグッズ ネオプレーンスクエアキャリー 飛出し防止リード付 おでかけ 旅行グッズ 73R003 ピンク
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :35×20×26cm
・本体重量:0.8kg
【サイズ】
高さ : 9.70 cm
横幅 : 27.20 cm
奥行 : 43.10 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8298円
81 入札履歴
終了
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