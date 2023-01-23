『ハピソン LED水中集魚灯ミニ YF-510【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 04時 38分に出品され04月01日 04時 38分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハピソン LED水中集魚灯ミニ YF-510



【商品説明】

・使用光源/青緑色 LED×6 コ 白色 LED×3 コ

・使用電池/アルカリ乾電池単 3 形 3 本 (別売)

・外形寸法/直径約 62mm× 高さ約 164mm

・質量/約 440g(アルカリ乾電池含む)

・防水性/10m

・電池寿命(20時)/全点灯時:約 8 時間 ゆらぎ時:約 30 時間

・電池寿命(20時)/白点灯時:約 25 時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時)



【サイズ】

高さ : 7.70 cm

横幅 : 7.90 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。