『ハピソン LED水中集魚灯ミニ YF-510【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 04時 38分に出品され04月01日 04時 38分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在185件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ハピソン LED水中集魚灯ミニ YF-510
【商品説明】
・使用光源/青緑色 LED×6 コ 白色 LED×3 コ
・使用電池/アルカリ乾電池単 3 形 3 本 (別売)
・外形寸法/直径約 62mm× 高さ約 164mm
・質量/約 440g(アルカリ乾電池含む)
・防水性/10m
・電池寿命(20時)/全点灯時:約 8 時間 ゆらぎ時:約 30 時間
・電池寿命(20時)/白点灯時:約 25 時間(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
【サイズ】
高さ : 7.70 cm
横幅 : 7.90 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8298円
185 入札履歴
終了
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