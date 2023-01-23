『エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 5号 オーキッドホワイト 90lb【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 21時 30分に出品され03月13日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 5号 オーキッドホワイト 90lb



【商品説明】

・カラー:オーキッドホワイト

・ポンド数:90lb

・号数:5号

・素材:ポリエチレン

・規格:300m

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 2.70 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 13.30 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。