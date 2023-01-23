『エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 5号 オーキッドホワイト 90lb【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 21時 30分に出品され03月13日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エックスブレイド(X-Braid) フルドラグ X8 ハンガーパック 300m 5号 オーキッドホワイト 90lb
【商品説明】
・カラー:オーキッドホワイト
・ポンド数:90lb
・号数:5号
・素材:ポリエチレン
・規格:300m
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 13.30 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8298円
952 入札履歴
終了
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