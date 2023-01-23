『猫自動給水器 水飲み器 猫 ペット給水器 ウォーターボトル ピュアクリスタル 猫みず自動 活性炭と多層フィルターでろ過 猫/小型犬用 静音 循環式 LEDライト付き【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 02時 01分に出品され04月23日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在746件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ：19*21.5*17.5cm 素材：工学的的ABS、PC

容量：2.5-3L

活性炭と多層フィルターでろ過：フィルターで食べかす、被毛、ホコリを除去できる。

4つのモード：連続運転モード、省電力モード、モーション感知モード、休止モード

一年間メーカー保障付き

ペット用品/猫/餌やり・水やり用品/給水器・ウォーターボトル