『OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 00時 21分に出品され04月01日 00時 21分に終了予定です。即決価格は8,298円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OPPO Enco Free2 ホワイト ワイヤレス イヤホンDynaudioコラボ ノイズキャンセリング パーソナライズ マルチ接続 最大



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。