『資生堂 ３個セットモア オーデコロン レフィル 60mL×３個【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 02時 29分に出品され03月13日 02時 29分に終了予定です。即決価格は8,297円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
資生堂 ３個セットモア オーデコロン レフィル 60mL×３個
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 10.40 cm
奥行 : 10.70 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8297円
134 入札履歴
終了
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