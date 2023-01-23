『ベンデイビス リュックサック EVERY DAYPACK メンズ キャメル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 01時 14分に出品され03月08日 01時 14分に終了予定です。即決価格は8,297円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベンデイビス リュックサック EVERY DAYPACK メンズ キャメル
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ45cmxヨコ31.5cmxマチ15cm
・フック付き
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・留め具の種類: ジッパー
・表地: ポリエステル
・重量:470g
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 46.60 cm
重量 : 480.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8297円
233 入札履歴
終了
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