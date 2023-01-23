『ベビーゲート スマートゲイトII 専用ワイドパネル XLサイズ (+96cm拡張) キッチン 玄関 浴室【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 19時 17分に出品され03月10日 19時 17分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 専用ワイドパネル XLサイズ・ブラウン XLサイズ (x 1)

・・Color:ブラウンStyle:専用ワイドパネル XLサイズ

・お手持ちの「スマートゲイト2」に簡単にセットできます。

・163~187cmに取り付け可能

・対象年齢:6ヶ月~満2歳まで

・拡張パネル※本体別売り

・[製造国] 中華人民共和国