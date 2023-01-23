フラワースタンド 木製 ガーデンラック 花台 植物ラック フラワーラック 5段 6段 7段 植物スタンド 庭 植物 棚 屋内 鉢植え 盆栽棚 鉢 ベランダ 玄関 コーナー【2025年の人気アイテム】

商品情報

本体サイス(約)：5段 幅45x奥行22x高さ103cm/6段 幅45x奥行22x高さ125cm/7段 幅45x奥行22x高さ145cm



【省スペース】縦長のフラワースタンドで、省スペースで使えるので、コーナー等の屋内の狭いスペースを有効活用できます。

【天然竹製】ナチュラルな雰囲気で、さまざまな植物に合わせやすいフラワーラックです。より優しい空間に仕上げらます

【多機能棚】多種多様な観葉植物/多肉植物を飾ることが可能です.室内に設置し、飾り/おもちゃなど収納するのに使えます。

適用スペース：リビングルーム、寝室、レストラン、カフェ、ホテル、展示ホール、会議室、スタジオ、学校なども適用します。