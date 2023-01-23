『フラワースタンド 木製 ガーデンラック 花台 植物ラック フラワーラック 5段 6段 7段 植物スタンド 庭 植物 棚 屋内 鉢植え 盆栽棚 鉢 ベランダ 玄関 コーナー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 09時 39分に出品され04月07日 09時 39分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体サイス(約)：5段 幅45x奥行22x高さ103cm/6段 幅45x奥行22x高さ125cm/7段 幅45x奥行22x高さ145cm
【省スペース】縦長のフラワースタンドで、省スペースで使えるので、コーナー等の屋内の狭いスペースを有効活用できます。
【天然竹製】ナチュラルな雰囲気で、さまざまな植物に合わせやすいフラワーラックです。より優しい空間に仕上げらます
【多機能棚】多種多様な観葉植物/多肉植物を飾ることが可能です.室内に設置し、飾り/おもちゃなど収納するのに使えます。
適用スペース：リビングルーム、寝室、レストラン、カフェ、ホテル、展示ホール、会議室、スタジオ、学校なども適用します。
ディスプレイスタンド ワイド ブラック プランタースタンド おしゃれ
¥ 8295
タカショー 園芸ラック パンタグラックハウス L GFH-FS06S
¥ 8295
SPICE OF LIFE(スパイス) スクエアプランターボックススタンド Mサイズ 22×22×53.5cm 杉材 アイアン エイジング 古材風 TJXK2922
¥ 8295
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¥ 8295
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¥ 8295
第一ビニール くだもの棚セット KT-M幅120cm×奥行180cm×設置高さ180cm
¥ 8295
第一ビニール くだもの棚セット KT-M幅120cm×奥行180cm×設置高さ180cm
¥ 8295
第一ビニール くだもの棚セット KT-M幅120cm×奥行180cm×設置高さ180cm
¥ 8295
第一ビニール くだもの棚セット KT-M幅120cm×奥行180cm×設置高さ180cm
¥ 8295
第一ビニール くだもの棚セット KT-M幅120cm×奥行180cm×設置高さ180cm
¥ 8295
フラワースタンド プランタースタンドガーデニング屋外棚花台ガーデンラック花瓶置き台花置台アイアン錆び?
¥ 8294
山善 天然木 ガーデンラック 3段 (幅76×奥行68×高さ79cm) プランタースタンド MPS-3
¥ 8294
フラワースタンド アイアン ガーデニング 棚 鉢植え/観葉植物/盆栽 プランタースタンド ベランダ/玄関/室内 ガーデンラック 花台 鉄製 全8色 おしゃれ
¥ 8292
TANGKULA ガーデンラック フラワースタンド 3個 鉄製 セラミックビーズ付き 耐荷重10kg 園芸ラック プランタースタ
¥ 8290
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 8289
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 8289
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 8289
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ 園芸ラック
¥ 8289
落札価格8296円
421 入札履歴
終了
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