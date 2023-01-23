『首周りをひんやりと新感覚のハイブリッドネックファン「 Nino （ ニーノ ）」 ホワイト 首かけ扇風機 静音 冷感 羽根なし 携帯扇風機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 28分に出品され03月21日 15時 28分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
首周りをひんやりと新感覚のハイブリッドネックファン「 Nino （ ニーノ ）」 ホワイト 首かけ扇風機 静音 冷感 羽根なし 携帯扇風機
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 20.40 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 600.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8296円
148 入札履歴
終了
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