『首周りをひんやりと新感覚のハイブリッドネックファン「 Nino （ ニーノ ）」 ホワイト 首かけ扇風機 静音 冷感 羽根なし 携帯扇風機【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 28分に出品され03月21日 15時 28分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

首周りをひんやりと新感覚のハイブリッドネックファン「 Nino （ ニーノ ）」 ホワイト 首かけ扇風機 静音 冷感 羽根なし 携帯扇風機



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.40 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。