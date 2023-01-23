『アルプスマウンテニアリング(Alps Mountaineering) Dayventure 防水ブランケット ネイビー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 02時 01分に出品され03月09日 02時 01分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アルプスマウンテニアリング(Alps Mountaineering) Dayventure 防水ブランケット ネイビー



【商品説明】

・材質:スーパーソフトフリース/底面:ナイロン(防水加工済)

・重量：0.99kg



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 39.00 cm

奥行 : 68.00 cm

重量 : 990.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。