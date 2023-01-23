『KEFITEVD トレッキングウェア メンズ ジャケット ハイキング スキーウェア アウトドア コート ブラック JP 2XL【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 10時 28分に出品され04月22日 10時 28分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在858件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KEFITEVD トレッキングウェア メンズ ジャケット ハイキング スキーウェア アウトドア コート ブラック JP 2XL



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 33.00 cm

重量 : 1.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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