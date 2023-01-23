『カステルバジャック キーケース スマートキー シェスト メンズ 07 ネイビー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 04分に出品され03月18日 11時 04分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カステルバジャック キーケース スマートキー シェスト メンズ 07 ネイビー
【商品説明】
・カラー：【01】ブラック 【05】グリーン 【07】ネイビー 【26】オレンジ 【31】ホワイト
・サイズ：約W9×H5.5×D2cm 重量：約70g
・メイン素材: レザー
・仕様：ラウンドファスナー式開閉 内側：キーチェーン×1 フリーポケット×2 背面：スナップボタンポケット×1
・付属：ブランド専用BOX 備考：※80mm×40mmまでのスマートキーに対応(国産車、輸入車。ほぼ全ての車種に適合するサイズ)
・素材：牛革
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 9.80 cm
奥行 : 14.00 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8296円
10 入札履歴
終了
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