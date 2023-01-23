『スワンズ スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル SALF-0051 GMR ダークガンメタリック×ライ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 17時 28分に出品され03月29日 17時 28分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在102件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スワンズ スポーツ 偏光 サングラス エアレス リーフ フィット 偏光レンズ モデル SALF-0051 GMR ダークガンメタリック×ライ
【商品説明】
・フレームカラー:ダークガンメタリック×ライトシルバー
・レンズカラー:偏光スモーク(偏光度97%以上)
・原産国:日本
・可視光線透過率:27%
・紫外線透過率:0.1%以下
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 7.80 cm
奥行 : 16.90 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8296円
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