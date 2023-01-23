『ダンスキン ショートパンツ ダンスキンアレグロショート撥水 ストレッチ UVケア DC421351 レディース ブラック S【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 00時 17分に出品され03月31日 00時 17分に終了予定です。即決価格は8,296円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[ダンスキン] ショートパンツ ダンスキンアレグロショート撥水 ストレッチ UVケア DC421351 レディース ブラック S
【商品説明】
・SIZE:L ウエスト:72cm 股上:28.5cm わたり幅:35.5cm 股下:12.5cm 裾幅:34cm
・SIZE:M ウエスト:69cm 股上:27cm わたり幅:33.5cm 股下:10.5cm 裾幅:32.5cm
・SIZE:S ウエスト:63cm 股上:26cm わたり幅:32.5cm 股下:10.5cm 裾幅:31.5cm
・メイン素材: WR NYLON STRETCH CLOTH(ナイロン85%、ポリウレタン15%)
・素材構成: WR NYLON STRETCH CLOTH: 85% ナイロン， 15% ポリウレタン
【サイズ】
高さ : 1.00 cm
横幅 : 1.00 cm
奥行 : 1.00 cm
重量 : 0.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8296円
779 入札履歴
終了
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