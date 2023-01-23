ダンスキン ショートパンツ ダンスキンアレグロショート撥水 ストレッチ UVケア DC421351 レディース ブラック S【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

[ダンスキン] ショートパンツ ダンスキンアレグロショート撥水 ストレッチ UVケア DC421351 レディース ブラック S



【商品説明】

・SIZE:L ウエスト:72cm 股上:28.5cm わたり幅:35.5cm 股下:12.5cm 裾幅:34cm

・SIZE:M ウエスト:69cm 股上:27cm わたり幅:33.5cm 股下:10.5cm 裾幅:32.5cm

・SIZE:S ウエスト:63cm 股上:26cm わたり幅:32.5cm 股下:10.5cm 裾幅:31.5cm

・メイン素材: WR NYLON STRETCH CLOTH(ナイロン85%、ポリウレタン15%)

・素材構成: WR NYLON STRETCH CLOTH: 85% ナイロン， 15% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 1.00 cm

奥行 : 1.00 cm

重量 : 0.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。