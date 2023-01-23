『チョーカー ピアス ブレスレット ネックレス 黄 イエロー ドロップ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 09時 11分に出品され05月06日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。
予めご了承くださいませ。
商品名
クラシック 結婚式 ウェディング パーティ コスチューム ジュエリー セット 大 水 ドロップ 黄 イエロー CZ チョーカー ネックレス ピアス ブレスレット レディース
スペック
シェープパターン-水滴
追加のアイテムの説明:1ネックレス
機会:エンゲージメント
素材:キュービックジルコニア
性別:レディース
スタイル:クラシック
ジュエリーセットタイプ:ネックレス/ピアス/ブレスレット
金属タイプ:銅
アイテムタイプ:ジュエリーセット
石材:AAA+キュービックジルコニア
シェープパターン:水滴リンク
メインストーンカラー:ホワイト
メタルカラー:シルバー
機会:結婚式
デザイン:アフリカン
最高の贈り物:ガールフレンド/妻/母/娘/母の日
ネックレスサイズ:42cmまたは45cm(留めた留め金付き)にすることができます
ピアスサイズ:4cm
アイテム名:CZジュエリー
ファインジュエリーズ
FineJewelrys
新作
DESCENTE デサント 野球 バックパック BKWH ブラック×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 8295
DESCENTE デサント 野球 バックパック BKWH ブラック×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 8295
DESCENTE デサント 野球 バックパック BKWH ブラック×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 8295
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 6月 誕生石 ブルー ムーンストーン
¥ 8295
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 6月 誕生石 ブルー ムーンストーン
¥ 8295
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 6月 誕生石 ブルー ムーンストーン
¥ 8295
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 6月 誕生石 ブルー ムーンストーン
¥ 8295
プラチナ 猫 シルエット キャット 両耳用 ネコ ピアス スタッド ピアス 雑貨 6月 誕生石 ブルー ムーンストーン
¥ 8295
DESCENTE デサント 野球 バックパック BKWH ブラック×ホワイト F W34×H47×D22cm 約35L C-0123
¥ 8295
はち 純度99.99％ 23粒 ゲルマニウムネックレス 純チタン メンズ レディース ネックレス 静電気除去 シルバー ファッションジュエリ
¥ 8295
はち 純度99.99％ 23粒 ゲルマニウムネックレス 純チタン メンズ レディース ネックレス 静電気除去 シルバー ファッションジュエリ
¥ 8295
ラ プレッツァ キュービックジルコニア(CZ) シルバー Ag925 ピアス LA4956101-W
¥ 8295
ラ プレッツァ キュービックジルコニア(CZ) シルバー Ag925 ピアス LA4956101-P
¥ 8295
ミワホウセキ miwahouseki 1月 誕生石 ガーネット イエロー ゴールド 一粒 ネックレス YG0674GA
¥ 8295
フィリップ オーディベール Philippe Audibert BAGUE HAWAI リング ハワイ シルバーメタル リング 指輪 レディース [アクセサリー]
¥ 8295
チェーンリング 丸小豆 指輪 リング レディース K18 Pt850 18K 18金 ゴールド ピンク ホワイト プラチナ 1.2mm 華奢 シンプル 重ね付け おしゃれ
¥ 8295
ブレスレット レディースアクセサリー アクセサリー ファッション エンジェルフェザー フローライト 暗闇に明かりを灯すように導いてくれる 天使の羽
¥ 8295
チェーンリング ベネチア 指輪 リング レディース K18 Pt850 WG PG 18K 18金 ゴールド ピンク ホワイト プラチナ 0.8mm 華奢 シンプル ピンキーリング 重ね付け
¥ 8295
落札価格8295円
310 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！