『チョーカー ピアス ブレスレット ネックレス 黄 イエロー ドロップ レディース【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 09時 11分に出品され05月06日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり到着までに2〜3週間程度を頂戴します。

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商品名



クラシック 結婚式 ウェディング パーティ コスチューム ジュエリー セット 大 水 ドロップ 黄 イエロー CZ チョーカー ネックレス ピアス ブレスレット レディース



スペック



シェープパターン-水滴

追加のアイテムの説明:1ネックレス

機会:エンゲージメント

素材:キュービックジルコニア

性別:レディース

スタイル:クラシック

ジュエリーセットタイプ:ネックレス/ピアス/ブレスレット

金属タイプ:銅

アイテムタイプ:ジュエリーセット

石材:AAA+キュービックジルコニア

シェープパターン:水滴リンク

メインストーンカラー:ホワイト

メタルカラー:シルバー

機会:結婚式

デザイン:アフリカン

最高の贈り物:ガールフレンド/妻/母/娘/母の日

ネックレスサイズ:42cmまたは45cm(留めた留め金付き)にすることができます

ピアスサイズ:4cm

アイテム名:CZジュエリー

ファインジュエリーズ

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新作

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