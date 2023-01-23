『ラングス スクランブルバグ ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 10分に出品され03月22日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ラングス スクランブルバグ ブルー



【商品説明】

・CE

・[対象] 12ヶ月~36ヶ月

・[本体サイズ] 使用時/W35cm×H40cm×D60cm、収納時/W35cm×H15cm×D71cm

・[素材] PP、ABS、PVC、PA、鉄

・[製造国] 中国

・本体、取扱説明書

・組立不要



【サイズ】

高さ : 17.60 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 67.30 cm

重量 : 3.30 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ラングス

スクランブルバグ

ブルー