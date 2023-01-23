『ラングス スクランブルバグ ブルー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 16時 10分に出品され03月22日 16時 10分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ラングス スクランブルバグ ブルー
【商品説明】
・CE
・[対象] 12ヶ月~36ヶ月
・[本体サイズ] 使用時/W35cm×H40cm×D60cm、収納時/W35cm×H15cm×D71cm
・[素材] PP、ABS、PVC、PA、鉄
・[製造国] 中国
・本体、取扱説明書
・組立不要
【サイズ】
高さ : 17.60 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 67.30 cm
重量 : 3.30 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8295円
243 入札履歴
終了
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