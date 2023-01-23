『デジモンペンデュラムZ (Nature Spirits Green )【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 36分に出品され03月24日 17時 36分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

デジモンペンデュラムZ (Nature Spirits [ Green ])



【商品説明】

・バンダイデジモンペンデュラムZ



【サイズ】

高さ : 3.00 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ デジモンペンデュラムZ

(Nature

Spirits

Green

)