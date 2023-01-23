SPY×FAMILY スパイファミリー風 大きくなった後に アーニャ・フォージャー ワンピース Anya Forger コスプレ衣装ウィッグcos靴 変装 仮装 コスチューム【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

本商品は新品です。



衣装セット内容：上着+マント+シャツ+スカート+靴下+頭飾り+リボン（写真参照)



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ、cos靴でご提供致します。



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)

写真参照



【商品の発送】

ご入金を確認取れた後、商品を製作させていただきます。製作時間が10-20日間ぐらいです（商品と数などによって）。発送後、到着まで4日〜7日かかります。（交通機関の事情により遅れる場合がありますので、予めご了承ください。）

送料は、全国一律 送料無料

*沖縄や離島の場合別途追加料金(2500円)かかりますので、予めご了承ください。

