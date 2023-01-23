『ランドセル型落ち大容量軽量通学バッグリュックおしゃれ多機能A4教科書ノート対応男の子女の子かわいいデザイン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 09時 07分に出品され03月17日 09時 07分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ランドセル モデル ランドセル 男の子 女の子 A4ファイル対応 肌触りがよく、吸水性、通気性 入学祝い



肩、腰の負担大幅削減！脊骨保護！

入学必須アイテム！



肩や背中にかかる負担を大幅に軽減します。子供たちの肩や背中に、とってもやさしく仕上がっています。

安心安全で使いやすい機能も、しっかり搭載！子供たちが毎日笑顔で 通えるよう、たくさんの工夫をかさねました。



注文ご注意：超大サイズライトブルーありません。ご注文時他の色に選択していただきたいです。



素材：PU

生産：中国