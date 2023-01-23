『Artelaris 女性用ランチバックパック ランチボックス 断熱バックパック 隠しストラップ付きクーラーバックパッ?【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 06分に出品され04月14日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在749件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ファッショナブルなマルチポケットランチバックパック】:7つの収納ポケットが付いた断熱ランチバックパック。 ランチバックパックのサイズ:高さ14.5インチ x 長さ11インチ x 幅7.5インチ、ファスナー付きメインポケット1つ、ファスナー付きフロントポケット3つ、サイドポケット2つ、バックポケット1つ。 1日に必要な食べ物をすべて収納するのに十分なスペースを提供するだけでなく、ランチボックス、フルーツ、ウォーターボトル、その他毎日必要なものを収納できます。 【高品質の断熱ランチバッグ】: 断熱ランチバックパックの素材は、8mmの永久断熱コットンを使用しています。 高コストの素材のおかげで、食品を6~12時間涼しく新鮮に保ちます。 どこにいても、調理済みの食品、スナック、ドリンク、フルーツを仕事、学校、ピク
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落札価格8295円
749 入札履歴
終了
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