『クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用タイプ (L)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 15時 16分に出品され03月05日 15時 16分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クロッツ やわらか湯たんぽ 腰用タイプ (L)
【商品説明】
・【お湯の容量の目安】約0.48L
・【素材】本体／クロロプレンゴム・ナイロン・PET キャップ／ABS ネジ付きロート／再生ポリプロピレン
・【耐熱温度】100 【本体サイズ】約30×10×2cm ベルト：96-112cm 【製品重量】約240g
・マジックベルト付きでしっかり腰に固定できる画期的な湯たんぽです。立ち仕事やスポーツ観戦など、上着の内側から腰や背中に装着して温かく動けます。
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 21.30 cm
奥行 : 24.30 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8295円
810 入札履歴
終了
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