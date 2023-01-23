『優良配送 シード ワンデーピュアうるおいプラス乱視用 トーリック 32枚入り 1日交換 近視用 6箱セット コンタクトレンズ 送料無料 22100BZX00759000 seed【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 13時 50分に出品され03月24日 13時 50分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品詳細

販売名：シード 1dayPure UP

内容量：1箱32枚入り

BC：8.8mm

DIA：14.2mm

PWR(度数)：-1.00〜-6.00(-0.25ステップ)

(-1.00， -1.25， -1.50， -1.75， -2.00， -2.25， -2.50， -2.75， -3.00， -3.25， -3.50， -3.75， -4.00， -4.25， -4.50， -4.75， -5.00， -5.25， -5.50， -5.75， -6.00)

-6.50〜-8.50(-0.50ステップ)

(-6.50， -7.00， -7.50， -8.00， -8.50)

乱視度数(CYL)：-0.75D/-1.25D/-1.75D

乱視軸度(AX)：180

含水率：58%

中心厚：0.11mm(-3.00D)

Dk値：30

Dk/L値：27.3

区分/使用目的：高度管理医療機器/視力補正用レンズ（終日装用、再使用禁止）

医療用具承認番号：22100BZX00759000

製造国：日本

販売元：株式会社シード

広告文責：株式会社アド TEL:042-512-5808



※コンタクトレンズを安全にお使いいただく為、また、眼の健康の為にも、必ず定期的に医師の検査をお受けください。

※1回のご購入につき、お一人様がおおよそ1年間使用する分までとさせていただきます。