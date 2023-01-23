『スタイルイコール ベルト メンズ ビジネス 最強ベルト 日本製 牛革 本革 ビジネスベルト おしゃれ フォーマル カジュアル 新入社員 入社【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月16日 15時 37分に出品され03月16日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スタイルイコール ベルト メンズ ビジネス 最強ベルト 日本製 牛革 本革 ビジネスベルト おしゃれ フォーマル カジュアル 新入社員 入社



【商品説明】

・Country of Manufacture: Japan

・Material Composition: 100% Cowhide Leather

・Material: Genuine Leather

・Material: Pole bear (natural strong waterproof leather)

・Size M: Maximum Waist Size: Approx. 37.4 inches (95 cm)， Belt Width: Approx. 1.2 inches (3 cm)

・Strong Waterproof: You can use it safely even o



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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