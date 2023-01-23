『TRUE AMES FIN トゥルーアムス BOOMERANG 3FIN GREEN フィン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 22時 33分に出品され03月06日 22時 33分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SIZE:

H:4.29"/109mm

B:3.52"/89mm

A:11.16"/72cm2