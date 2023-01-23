『PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー スリム 据え置き 大型猫 多頭飼い ハンモック 爪とぎ 麻紐 おもちゃ おしゃれ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 23時 56分に出品され03月24日 23時 56分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【ポンポンおもちゃ付属】交換できるタイプ、スペアも付属しております！（単独購入可能） 【多頭飼い】休憩できる場所がたくさんありますので、多頭飼いの場合もおすすめです！ 【ハンモックが二つ】二種類のハンモックがあります！ 【転倒防止ベルト】壁に固定することで、地震の時も倒れる心配がありません！ 【ちょうどいい段取り】猫ちゃんがスムーズに頂上まで登れる道を意識して設計されているから、子猫ちゃんもシニア猫も快適に遊べます！
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落札価格8295円
820 入札履歴
終了
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