『日動 観パラＤ(５００ｍｌ) 合成抗菌薬浴剤 観賞魚用 魚病薬 ニチドウ 日本動物薬品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 05時 11分に出品され05月05日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
細菌感染症（穴あき病）の治療に！
本品1ｍｌを水量10Lの割合で薬浴する。
薬効は5〜7日間。
【成分】
本剤1mL中
オキソリン酸：50mg
水酸化ナトリウム：7.7ｍｇ
精製水：適量
【効能・効果】
オキソリン酸感受性菌による下記疾病魚類の治療
鑑賞魚
エロモナス属による穴あき病の早期治療
エロモナス属による穴あき病の治療
添付のカップ１杯は20mlです。
【注意】
１、小児の手の届かないところに保管し、誤飲しないように注意すること。
２、本剤が眼に入った場合は多量の流水(水道水)でよく洗い流し、医師の診察を受けること。
３、直射日光を避けて保存すること。
※古代魚(アロワナ等)・大型ナマズ類や海水には使用しないでください。
※使用の際は添付文書をご覧ください。
【動物用医薬品店舗販売業許可証に基づく表示】
動物用医薬品販売業許可番号:Ｔ−２５８２号
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落札価格8295円
569 入札履歴
終了
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