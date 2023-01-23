『日動 観パラＤ(５００ｍｌ) 合成抗菌薬浴剤 観賞魚用 魚病薬 ニチドウ 日本動物薬品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 05時 11分に出品され05月05日 05時 11分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在569件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 細菌感染症（穴あき病）の治療に！



本品1ｍｌを水量10Lの割合で薬浴する。

薬効は5〜7日間。



【成分】

本剤1mL中



オキソリン酸：50mg

水酸化ナトリウム：7.7ｍｇ

精製水：適量



【効能・効果】

オキソリン酸感受性菌による下記疾病魚類の治療

鑑賞魚

エロモナス属による穴あき病の早期治療

エロモナス属による穴あき病の治療



添付のカップ１杯は20mlです。



【注意】

１、小児の手の届かないところに保管し、誤飲しないように注意すること。

２、本剤が眼に入った場合は多量の流水(水道水)でよく洗い流し、医師の診察を受けること。

３、直射日光を避けて保存すること。



※古代魚(アロワナ等)・大型ナマズ類や海水には使用しないでください。



※使用の際は添付文書をご覧ください。



【動物用医薬品店舗販売業許可証に基づく表示】

動物用医薬品販売業許可番号:Ｔ−２５８２号