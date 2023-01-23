『★期間限定8850円★キャットタワー 突っ張り 全面麻紐 ファブリック 全高233-263cm 夏用 スリム 省スペース おしゃれ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 01分に出品され05月05日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TX299559
・素材
ステップ: ファブリック
支柱：紙管、麻紐
・カラー:ブラウン、グレー、ベージュ
・商品サイズ:41*61*233-263cm
・梱包数:1
・梱包サイズ:62*40*42.3cm
・重量（N.W.）:21kg
・重量（G.W.）:22.37kg
・生産国:中国
・組立品/完成品:組立品
・耐荷重
棚：8kg（1枚あたり）
ハンモック：6kg
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落札価格8295円
531 入札履歴
終了
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