『★期間限定8850円★キャットタワー 突っ張り 全面麻紐 ファブリック 全高233-263cm 夏用 スリム 省スペース おしゃれ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 09時 01分に出品され05月05日 09時 01分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TX299559

・素材

ステップ: ファブリック

支柱：紙管、麻紐

・カラー:ブラウン、グレー、ベージュ

・商品サイズ:41*61*233-263cm

・梱包数:1

・梱包サイズ:62*40*42.3cm

・重量（N.W.）:21kg

・重量（G.W.）:22.37kg

・生産国:中国

・組立品/完成品:組立品

・耐荷重

棚：8kg（1枚あたり）

ハンモック：6kg