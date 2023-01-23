『原神 七七 コスプレ衣装 Genshin 璃月 冷たき黄泉帰り・なな コスチューム ステージ服 COS全セット 変装グッズ専用衣装【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 17分に出品され04月21日 22時 17分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在983件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【セット内容】:「ワンピース」+「ズボン」+「マント」+「帽子」+「ソックス」+「ネックレス」+「ピアス」+「髪飾り*2」。な生地を使用し，質感や細部も丁寧につくられておりますので，本格的な着こなしが可能です。
【登場キャラ】：「原神」に人気になるキャラクター「七七」が現実に再現できます。
【 適用場合 】 ：イベント、撮影、日常、パーティー 、お出かけなど色々なところで活躍してくれるコスプレ衣装！クリスマス、ハロウィン、誕生日会、文化祭、などにもおすすめです 。仮装、学園祭、演劇服装、コスプレー祭り、入学式 、卒業式、発表会、旅行、部活、ダンス用、友達揃い、夏の花火大会などの用服として多種多様にご利用いただけます！
【 注意事項 】：当商品の画像は全部現品撮影です。写真は光やディスプレイの関係で実物と多少異なる所がございます。予めご了承ください。当商品のパーツが多くの為、お手元に届きましたら、是非中身をご確認ください。
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落札価格8295円
983 入札履歴
終了
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