『6ヵ月レンタル マジカルエアー AF ソフトミント アップリカ製ベビーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 36分に出品され03月04日 16時 36分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【この商品はレンタル商品です。販売商品ではありません。】



この商品のご説明

・対象月齢：生後7ヵ月〜36ヵ月(参考体重：15キロ以下)

・素材：アルミ・鉄・樹脂・ゴムなど

・生地：ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォームなど

・商品サイズ(約・mm)：

[開]W445×D765×H1050

[閉]W445×D310×H932

・重量：3.2キロ

・バスケット容量(耐荷重)：13.5L

・座面下空間容積：27.3L

・積載重量5キロ

・2021年5月発売

・定価：￥18，000(税抜)