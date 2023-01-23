『6ヵ月レンタル マジカルエアー AF ソフトミント アップリカ製ベビーカー【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 16時 36分に出品され03月04日 16時 36分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在287件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【この商品はレンタル商品です。販売商品ではありません。】
この商品のご説明
・対象月齢：生後7ヵ月〜36ヵ月(参考体重：15キロ以下)
・素材：アルミ・鉄・樹脂・ゴムなど
・生地：ポリエステル・ナイロン・ウレタンフォームなど
・商品サイズ(約・mm)：
[開]W445×D765×H1050
[閉]W445×D310×H932
・重量：3.2キロ
・バスケット容量(耐荷重)：13.5L
・座面下空間容積：27.3L
・積載重量5キロ
・2021年5月発売
・定価：￥18，000(税抜)
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落札価格8295円
287 入札履歴
終了
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