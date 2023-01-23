『SLIM SMITH / MEMORY OF SLIM SMITH (UK-ORIGINAL)【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 00時 51分に出品され04月21日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 【アーティスト】 SLIM SMITH



【タイトル】 MEMORY OF SLIM SMITH



【規格番号】 KLP1



【商品説明】 UK-ORIGINAL/COAT LORD KOOS/SLIM SMITH関連でとても珍しいLP



【状態】 EX-/EX-



商品カテゴリ ディスクユニオンラテンブラジル館 ヤフオク併売 CD、音楽ソフト、チケット ワールドミュージック レゲエ

商品コード 20U0884425555