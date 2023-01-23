『スマートウォッチ ECG+PPG心電図 体温測定 センサー 心拍数 血圧測定 IP68防水 歩数計 消費カロリー 着信通知 LINE お歳暮 人気【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 15時 20分に出品され03月26日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在952件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 選ばれるポイント

１・長持ちバッテリーで安心

２・快適な操作性

３・どんなシーンもストレスフリーに着用できる。

４・高品質と革新的デザイン



製品詳細

主な特徴：心電図機能、AI医療診断、体温モニタリング、血中酸素モニタリング、呼吸率。

運働機能:歩数/カロリー/距計、多運動モード。

心拍数モニタリング、血圧モニタリング等の健康機能

遠隔地での家族や友人への配慮

環境に優しいTPU/本革バンド/金属バンド、手に貼っても感じない

ウェアラブルハードウェア+スマートAPP+ビッグデータクラウドサービス

身につけ、アプリでデータを操作、表示、記録する。

ディスプレイ： 1.70インチ高精細IPSフルタッチ

防水レベル：IP68級防塵防水

ブルートゥース：5.0



※注意：このデバイスは医療機器ではありません。提供されたデータや情報はあくまで参考用です。

※製センサーを搭載しています。中国にある工場でパーツを組合わせて完成形に仕上げます。



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