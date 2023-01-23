『VARIVAS(バリバス) PEライン アバニ ジギング10×10 マックスパワーPE X8 300m 0.6号 14.5lb 8本 10色【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 21時 47分に出品され04月01日 21時 47分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 釣り糸、ライン

【商品名】

VARIVAS(バリバス) PEライン アバニ ジギング10×10 マックスパワーPE X8 300m 0.6号 14.5lb 8本 10色



【商品説明】

・カラー:10m×10色のマーキングライン

・号数:0.6号

・強度:14.5lb

・長さ:300m



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 10.80 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。