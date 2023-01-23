『COUNTRY LIFE社 バイオ アクティブ ヒアルロン酸コンプレックス 90ベジカプセル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 14時 12分に出品され04月16日 14時 12分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



ご使用の目安 Adults take all three (3) capsules at one time with food.

英語商品名 Bio-Active Hyaluronic Acid Complex 90 vcaps

メーカー名 COUNTRY LIFE社

内容量 90ベジカプセル

商品総重量 225.4g

成分内容（3カプセル中)Natural Orange Extract 1500mg Hyal-Joint 80mg Other Ingredients: Celulose (capsule shell)、cellulose、stearic acid、mangesium stearate、silica.



1) 広告文責 合同会社ズーカーキーオ 050-3554-3042

2) メーカー名 COUNTRY LIFE

3) 原産国 アメリカ合衆国

4) 商品区分 健康食品

商品カテゴリ FK Store ブランド COUNTRY LIFE ダイエット、健康 サプリメント ヒアルロン酸

JANコード/ISBNコード 015794030614

商品コード 7055