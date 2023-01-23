『DESCENTE(デサント) メンズ ウィンドブレーカー ジャケット DTM-3550 ホワイト×ブラック XO【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 14時 23分に出品され03月15日 14時 23分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DESCENTE(デサント) メンズ ウィンドブレーカー ジャケット DTM-3550 ホワイト×ブラック XO



【商品説明】

・メイン素材: ポリエステル

・原産国:ベトナム・日本

・機能:はっ水

・機能:保温

・機能:防風

・素材:表地 ポリエステル 100% 裏地 ポリエステル



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 39.00 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ DESCENTE(デサント)

メンズ

ウィンドブレーカー

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