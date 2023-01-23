『TANBOER ダウンジャケット メンズ 立ち襟 軽量 無地 春秋 防寒 防風 通学 通勤 室内 異臭なし アウター 収納袋付き ライトダウ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 16時 25分に出品され03月19日 16時 25分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在452件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TANBOER ダウンジャケット メンズ 立ち襟 軽量 無地 春秋 防寒 防風 通学 通勤 室内 異臭なし アウター 収納袋付き ライトダウ
【商品説明】
・【便利収納・収納袋付き】ポケッタブル、ジャケットの内側に大きいポケット付き、逆に折りて圧縮してポケットに収納する事で持ち運びする事が可能で、毎日使いやすい機能性も満載です。
・【保温・撥水・汚れ防止】襟付きのハイネックタイプなので、首元までしっかりガード。表地は、超撥水高密度ナイロン生地を使用し、撥水はもちろん 汚れがつきにくい仕上げになっています。
・【日本人パターン】アジア人の体型に合ったデザインで、サイズ選びに悩む必要はありません
・【相性抜群】無地でシンプルなデザインは幅広いアイテムと合わせやすく、アメカジ系やストリート系のファッションとマッチ度が高いですです。通勤、通学、登山、ゴルフ、
【サイズ】
高さ : 12.10 cm
横幅 : 12.50 cm
奥行 : 25.10 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8295円
452 入札履歴
終了
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