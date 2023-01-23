『AOYI MECH Leader SS38 LS-13Z Transformers コンボイ 拡大版 外伝 特定紫 オプティマスプライム【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 04時 54分に出品され03月21日 04時 54分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
LS-13
材質：ABS+合金
高さ：約30cm
生産地：中国製
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落札価格8295円
184 入札履歴
終了
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