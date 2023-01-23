『ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー4×12 ブラック 日本製 美術鑑賞 1105-06【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 30分に出品され03月20日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー4×12 ブラック 日本製 美術鑑賞 1105-06



【商品説明】

・1000m先視界:201m

・プリズム材質:BK7

・メーカー型番 : 1105

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率 : 4倍

・実視界:11.5

・対物レンズ有効径 : 12mm

・見掛視界:46.0



【サイズ】

高さ : 4.60 cm

横幅 : 5.00 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 80.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。