『ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー4×12 ブラック 日本製 美術鑑賞 1105-06【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 22時 30分に出品され03月20日 22時 30分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ビクセン(Vixen) 単眼鏡 マルチモノキュラーシリーズ マルチモノキュラー4×12 ブラック 日本製 美術鑑賞 1105-06
【商品説明】
・1000m先視界:201m
・プリズム材質:BK7
・メーカー型番 : 1105
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率 : 4倍
・実視界:11.5
・対物レンズ有効径 : 12mm
・見掛視界:46.0
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 5.00 cm
奥行 : 12.00 cm
重量 : 80.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8295円
790 入札履歴
終了
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