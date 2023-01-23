『プロレスマスクロス・インゴベルナブレス カマイタチ セミプロマスク レッド×ブラックハーフ ルチャリブレ プロレス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 57分に出品され03月10日 02時 57分に終了予定です。即決価格は8,295円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プロレスマスクロス・インゴベルナブレス カマイタチ セミプロマスク レッド×ブラックハーフ ルチャリブレ プロレス
【商品説明】
・CMLLルード カマイタチ （高橋広夢） セミプロマスクbyアレナメヒコ レッド×ブラックハーフ
・セミプロマスク 応援用マスク
・メキシコアレナメヒコ周辺直輸入 若干汚れなどあり 紐、付属の色など変わります
・メキシコ買付、職人の手作りの為サイズ・仕様にバラツキがあります
・素材(生地)の種類、柄、色など変わる場合があります
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8295円
572 入札履歴
終了
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