『ミザールテック 双眼鏡 防水 スタンダード 8倍 25mm口径 マルチコート ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 23時 38分に出品され03月12日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ミザールテック 双眼鏡 防水 スタンダード 8倍 25mm口径 マルチコート ブラック
【商品説明】
・メガネを掛けたままでも使うことができるツイストアップ式
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・倍率：8倍
・対物レンズ有効径：25mm / 実視界：6.8度
・瞳径：3.1mm / 明るさ：6.9
・突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプの双眼鏡
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 14.00 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8294円
474 入札履歴
終了
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