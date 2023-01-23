『ミザールテック 双眼鏡 防水 スタンダード 8倍 25mm口径 マルチコート ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 23時 38分に出品され03月12日 23時 38分に終了予定です。即決価格は8,294円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ミザールテック 双眼鏡 防水 スタンダード 8倍 25mm口径 マルチコート ブラック



【商品説明】

・メガネを掛けたままでも使うことができるツイストアップ式

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・倍率：8倍

・対物レンズ有効径：25mm / 実視界：6.8度

・瞳径：3.1mm / 明るさ：6.9

・突然の雨や天候不良にも対応する完全防水タイプの双眼鏡



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。